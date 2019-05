Coperture pericolanti dopo vento e temporali

E' intervenuta una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli per mettere in sicurezza il capannone ex Tecnofer che si trova tra corso Alessandro Salamano e via Montebello a Vercelli.

A causa di vento e maltempo dei giorni scorsi, le coperture lamierate della struttura si erano staccate, andando a costituire un potenziale pericolo per i residenti e le persone in transito nella zona.

Sabato mattina, tra le 10,30 e le 12,30 una squadra di Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza tutta la struttura.