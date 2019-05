Skating Vercelli: titolo regionale per due giovanissimi - foto

Martina Michelone e Giulio Perucchini, coppia di nuova formazione (nata da una partnership tra A.s.d Skating Vercelli e A.s.d. Gioca Novara), hanno ottenuto il titolo regionale nella categoria Coppia Danza Esordienti Regionali, ai recenti Campionati Regionali FISR svoltisi al Pala Dal Lago.

"Non vi è alcun dubbio - dicono soddisfatti dallo Skating Vercelli - le specialità di coppia regalano sempre molte emozioni al pubblico, agli atleti e a tutti gli addetti ai lavori del pattinaggio artistico su rotelle. E ciò che si è visto ha rispettato i pronostici. La lunga giornata di gare organizzata dall’efficiente associazione A.s.d. Gioca Novara coordinata dall’infaticabile presidente Luca Zanchetta, ha visto impegnati davvero un cospicuo numero di atleti. E la coppia, attesissima in gara, non ha deluso le aspettative e ancora una volta, dopo le fasi provinciali, sono stati un vero diletto per coloro che hanno assistito alla competizione. Ottimi entrambi, sia nella prima parte di gara dedicata agli esercizi obbligatori che nel loro programma libero, quest’ultimo coreografato sulla canzone di Cremonini “La Stella di Broadway”, hanno coinvolto il folto pubblico presente e la giuria non ha potuto che premiarli con gli ottimi punteggi, che alla fine della competizione hanno permesso loro di ottenere il titolo regionale, in questa bellissima e combattuta gara".

Una bellissima soddisfazione per l'Asd Skating Vercelli e per la presidente Marinella Gibin, emozionatissima per l’alloro regionale che mancava nel palmares della scuola vercellese nella specialità coppia danza. "Ringrazio per questo importantissimo traguardo i due atleti Martina e Giulio con le loro famiglie per il grande impegno dimostrato e la Società A.s.d. Gioca con il tecnico Michela Pellò, per la serietà del lavoro svolto".