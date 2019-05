Un'intervista a Vito Grieco: da leggere

Prima di parlare di Olbia-Pro Vercelli vi segnaliamo questa bella intervista. Bravo l'intervistatore e bravo l'intervistato, cioé Vito Grieco.

LEGGI QUA

Emerge prima l'uomo.

(Ringrazio Tesla, del Muro Pro Passione eterna).

C'è ancora una domanda che bisogna fare a Grieco: resterà, rimarrebbe a Vercelli?

Venerdì, conferenza stampa di Vito Grieco prima dell'ultima trasferta. Poi saranno play off.

«Difenderemo il quarto posto sperando nel terzo... bisogna vedere cosa farà il Pisa (impegnato in casa contro il Novara). Impossibile programmare, pensare ai play off, dal primo al decimo posto è ancora tutto in ballo. Noi abbiamo fatto 64 punti. Possiamo finire a 64, 65 o 67: negli anni passati sarebbero bastati per arrivare primi. Ma questo è untorneo tutto matto, condizionato nel ritardo del campionato con tre gare da giocare ogni dieci giorni» dice il tecnico della Pro.

Che a Olbia porta anche Azzi e Tedesco:

«Non credo che li farò giocare dall'inizio, ma è importante che facciano minutaggio, così da essere pronti per i paly off. E da lunedì avrò a disposizione anche Emmanuello».

Sull'Olbia dice: «Una bella squadra, il Piacenza ha fatocato a batterla. Avrebbe meritato più punti, ha un bell'attacco. Noi "battaglieremo" cercando di fare risultato».