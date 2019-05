"Con Chiamparino e con il Pd: due garanzie per il Piemonte"

Correttezza, impegno, serietà. Capacità di programmazione, finanziamenti e risultati.

Con queste parole il Pd vercellese presenta i suoi tre candiati al consiglio regionale ribadendo il sostegno convinto a Sergio Chiamparino e, in primo luogo, alla sua opera di risanamento dei conti della sanità pubblica. Una sanità ereditata in una situazione disastrosa e, oggi, liberata dai vincoli del piano di rientro.

C'è l'orgoglio di chi è convinto di aver amministrato bene nelle parole di Luigi Bobba, inserito nel listino del Presidente, Michele Gaietta e Maria Moccia, i due assessori del Comune di Vercelli candidati nel collegio per un seggio a Palazzo Lascaris.

"Sia Chiamparino che il Comune di Vercelli - ricorda Maria Moccia - hanno ereditato situazioni di bilancio assai critiche. Ma entrambi hanno saputo risollevare le sorti dell'ente che era stato loro affidato dagli elettori. Personalmente, come assessore all'Istruzione e ai Giovani ho trovato molta sintonia con la Regione: abbiamo fatto progetti che sono stati approvati, finanziati e portati a termine".

Una prova di credibilità ribadita anche da Gaietta: "Basta pensare a ciò che è stato fatto in ambito sanitario - dice il segretario provinciale del Pd -. Se oggi le Asl possono tornare a investire, ad assumere personale ed erogare servizi lo dobbiamo solo all'opera di risanamento portata avanti da questa amministrazione regionale. Il Pd che si presenta a chiedere il voto in Regione è convintamente favorevole agli investimenti, alla Tav, alle infrastrutture. E siamo i soli ad avere questa posizione chiara e univoca. Non vogliamo che la nostra regione diventi l'ultimo stanzino dell'Europa. Dobbiamo essere un crocevia importante per le comunicazioni e l'economia".

Di una candidatura inattesa parla invece Bobba: "All'interno del partito - dice - mi sono molto battuto perché le province più piccole avessero un'adeguata rappresentanza nel futuro Consiglio regionale. Ritengo che la mia candidatura sia il frutto di questa battaglia. Il Pd è concretamente l'unica forza in grando di porre un argine all'ondata populista che danneggia il Piemonte e l'Europa: storicamente la nostra regione è sempre stata un motore trainante del Paese. Ora sconta una situazione di debolezza derivante dall'invecchiamento della popolazione e da un Pil che cresce meno che nelle altre regioni del Nord. Situazioni che Chiamparino sta affrontando con un'opera di sostegno alle giovani famiglie, di welfare di comunità e di messa a disposizione di servizi per le imprese. Una strada che dobbiamo continuare a percorrere con convinzione".