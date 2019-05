Edificio pericolante: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, per un edificio pericolante di Livorno Ferraris.

Una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta in via Martiri della Libertà 33 angolo via Palestro per un edificio pericolante, disabitato.

La squadra, una volta sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza dello stabile rimuovendo un trave a rischio caduta sulla strada sottostante. All'intervento sono stati presenti anche i carabinieri del paese e il vicesindaco.