Memorial Mario Vetri: in sella tra Vercellese e Monferrato

Domenica 5 maggio riparte l’Alpi Challenge 2019 e Vercelli sarà protagonista con la terza tappa, il Memorial Mario Vetri, giunto alla sesta edizione e organizzato come da tradizione dal Velo Club Vercelli.

Il rinomato circuito di mediofondo del Nord-Ovest, nato nel 2012 e dedicato al ciclismo amatoriale, riprende il cammino stagionale lungo 9 tappe iniziato con l’esordio a Vigliano avvenuto domenica 31 marzo e proseguito domenica scorsa a Quarti di Pontestura con la seconda tappa.

I percorsi delle mediofondo che compongono il campionato, prevedono solitamente una parte iniziale in pianura o con dolci saliscendi, tratto percorso in modalità cicloturistica ad andatura controllata dietro auto, seguito da un tratto agonistico in salita di lunghezza variabile (tra 3-6 km) posto di solito a metà strada o nel finale, ed infine il ritorno verso la conclusione, corrispondente al punto di partenza, sempre dietro auto, per un totale compreso tra 75 e 95 km (con l’unica eccezione della prova di Mortara lunga circa 120 km). Protagoniste del circuito le strade delle province di Novara, Vercelli, Biella e Alessandria. I territori percorsi in salita sono, invece, quelli della Valsesia, le Prealpi Biellesi, il Monferrato e la Serra.

La prova di domenica prevede un percorso di circa 95 km lungo le colline monferrine, con partenza dall’Officina Vetri di Vercelli, storico sponsor del sodalizio bicciolano, e il passaggio nelle località di Trino, Camino, Pontestura, Castagnone e Madonnina, dove inizierà il tratto agonistico, la temibile ascesa che porta al Santuario di Crea attraversando l’abitato di Forneglio, il “versante nobile” come si usa dire tra i ciclisti amatori della zona; la salita è lunga circa 4 km con una pendenza media del 10% e punte massime al 15%. Terminato questo tratto i partecipanti scenderanno a Ponzano Monferrato, dove la locale Pro loco allestirà il ristoro intermedio, quindi i ciclisti ritorneranno sulla statale SP457 direzione nord, per poi dirigersi verso Morano Po, 2 Sture, Costanzana ed infine il ritorno a Vercelli dalla strada statale SP255.

All’interno dei locali dell’Officina Vetri avverrà la premiazione, non prima di aver gustato la famosa panissa vercellese, tanto apprezzata nelle edizioni precedenti e magistralmente preparata da “Gli Amici della Panissa” di Albano.

Quest’anno, oltre allo storico sponsor della Famiglia Vetri, fondamentale per lo svolgimento della manifestazione, molte realtà imprenditoriali della città hanno voluto sostenere l’evento organizzato dalla storico sodalizio presediuto da Venio Trebaldi, con contributi in prodotti tipici e capi tecnici assegnati ai pacchi gara consegnati alle iscrizioni e ai pacchi premio destinati ai primi 4 classificati di ogni categoria. Patron Trebaldi e tutti i ragazzi del Velo aspettano gli appassionati della bici in Via Candido Sassone 15 per una grande giornata di sport cittadino.

Tutte le informazioni complete e i dettagli possono essere visualizzati sul sito ufficiale www.alpichallenge.it e la pagina Facebook Velo Club Vercelli.