"Quei manifesti non possono stare in vetrina"

Riceviamo e pubblichiamo.

Ringraziamo il signor Cortopassi per aver replicato senza essere citato: excusatio non petita, accusatio manifesta, si dice. In ogni caso, prima ancora di verificare che tutti i negozi sfitti a cui sono stati affissi manifesti siano sedi elettorali (con i regolari contratti di affitto), la invitiamo a informarsi meglio: il Regolamento del ministero dell’Interno vieta l’esposizione anche lì. Il riferimento è la “Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale" ( legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130).

Poi, in ogni caso, fate come volete: se questo è il modo in cui tenete conto dell’intelligenza e dell’onestà dei vercellesi, a noi non interessa scendere su questo piano. A noi interessa il futuro, non questo presente.