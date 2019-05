"Ma quali negozi sfitti... sono sedi elettorali"

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento alla nota della lista "SiAmo Vercelli" circa l'utilizzo delle vetrine di negozi sfitti, siamo a precisare - almeno per quanto attiene alla nostra coalizione - che trattasi di sedi elettorali, del candidato Sindaco e delle liste che lo sostengono (vi è anche un cartello all'interno che lo dichiara). Come tali assolutamente ammissibili. Anche ciascun candidato, qualora lo ritenesse, potrebbe tranquillamente aprire una sede elettorale. Questo naturalmente vale anche per regionali ed europee. Tutte cose peraltro già viste in tutte le passate elezioni.