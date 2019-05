Corsaro: «Basta bugie (per screditarmi)»

Il candidato sindaco ed ex sindaco Andrea Corsaro replica duramente (su facebook) alle affermazioni dell'assessore al Bilancio Andrea Coppo. Ecco cosa scrive Corsaro.

Ancora bugie.

La fabbrica delle menzogne di alcuni dei candidati del PD va spedita a gonfie vele, come mai nessun'altra opera dell'attuale amministrazione abbia fatto. Ripetono cose false senza verificare i dati solo con intento denigratorio.

BASTA!

NON HANNO EREDITATO NESSUN "BUCO DI BILANCIO"!

Lo testimoniano gli atti e lo dicono i numeri da loro stessi evidenziati nei bilanci comunali.

Chi parla di buco dice proprio delle falsità. L'attuale assessore al bilancio nel riferire che Vercelli aveva, dopo il riaccertamento straordinario, 16.000.000 € ha paragonato tale cifra di residui di Vercelli a quella di Torino, asserendo che Torino ne aveva solo 100.000.000€, ciò con il chiaro intento di far sfigurare Vercelli e la precedente amministrazione. Peccato che in realtà i milioni di Torino da paragonare a quelli di Vercelli non siano 100, bensì circa 800 milioni (796.566.468 - dato pubblicato dal Comune di Torino).

Questo per evidenziare come dicono le cose manipolando i numeri e la verità.

Sul sito del Comune di Vercelli, oggi, si può leggere la situazione dei residui di entrata per la gestione di competenza dell'attuale amministrazione. Si può constatare come alla gestione di competenza residui attivi al titolo I, entrate tributarie, e al titolo III, entrate extratributarie, si siano creati ogni anno circa 10.000.000€ di residui ( 7.760.680,71 € anno 2015 al titolo I e 2.144.812 € al titolo III / 7.344.269,60 € anno 2016 al titolo I e 2.572.865,56 € al titolo III / 7.797.410,58€ anno 2017 al titolo I e 2.559.405,47€ al titolo III e così via). Quindi in 4/5 anni per l'attuale amministrazione i residui attivi sono di circa 40/50 MILIONI!

Ma sarebbe assurdo e non in buona fede parlare, come invece fanno loro, di un BUCO di 40/50 MILIONI DI EURO! Perché i residui attivi si recuperano e/o si ripianano negli anni, essendo questi riferibili a multe non pagate o ad accertamenti IMU, TARI etc non ancora incassati.

Alla data del 31-12-2003, prima dell'insediamento della mia prima giunta, la situazione dei residui attivi recava un totale di 36.070.116,97 € e la mia amministrazione al 31-12-2013 ne aveva incassati e ripianati 34.818.364,80 €, cioè il 96,53% come risulta dai bilanci depositati senza mai accusare le precedenti amministrazioni di buchi di bilancio.

Per non dimostrare le proprie inadeguatezze si trincerano dietro le menzogne; non è questione di interpretazione di parte, i numeri dell'intero periodo 2004-2013 sono i seguenti:

Entrate tributarie

Accertamenti 2004-2013 257.216.536,26 €

Riscossione/smaltimenti 247.366.489,75 €

Residui al 31-12-14 9.850.046,51 €

Proventi

Accertamento 2004-2013 74.584.093,59 €

Riscossione/smaltimenti 69.360.079,95 €

Residui al 31-12-14. 5.224.013,64 €

Solo la mala fede e l'ottusa faziosità possono far considerare tali numeri dei residui attivi sugli accertamenti dei titoli di entrata come buco di bilancio.

NESSUN BUCO: lo ha detto il Ministero Economia e Finanza che ha fatto le verifiche nel 2013, lo hanno detto i revisori dei conti, lo dicono i numeri!

Non si può spacciare il "riaccertamento straordinario", dettato dal decreto Monti, che ha cambiato le norme di contabilità dello Stato, dipingendolo, come fanno costoro, come una responsabilità della precedente amministrazione. Il disavanzo da riaccertamento straordinario, infatti, non è prova di una cattiva gestione, ma è conseguenza di una nuova norma che ha imposto che tutti i comuni debbano compiere un riaccertamento straordinario e ha dato la possibilità, proprio per la straordinarietà e la difficoltà, a tutti i comuni d'Italia di rientrare in 30 anni.

FALSO, FALSO, FALSO ciò che dicono.

Sono menzogne inaccettabili che provengono da sostenitori dell'attuale amministrazione, la quale, tra le altre cose, non è stata capace di attuare la fusione con un comune limitrofo, perdendo 2.000.000 € all'anno per 10 anni di finanziamento dello Stato e 140.000€ per tre anni dalla Regione, per un totale di denari persi di 20.420.000€ (altro che BUCO!).

Un'amministrazione, quella attuale, che ha svenduto le quote di Atena con grave danno ai vercellesi e che ha sfondato il patto di stabilità con le gravi sanzioni conseguenti, patto sempre rispettato dalle precedenti amministrazioni. Amministrazione, quest'ultima, che in 5 anni non ha saputo ridare la piscina coperta ai vercellesi, che non ha saputo dare una destinazione alla risoteca, terminata e pronta da 5 anni, che ha ucciso la virtuosa rinascita culturale di Vercelli e che ha vissuto sul lavoro altrui tagliando nastri e non ha realizzato nulla di concreto.

Basta falsità!

Si è stanchi di leggere bufale! Come quella dei 3.000.000 € spesi per l'inceneritore, circostanza totalmente inventata, o ancora come quella della non conoscenza del progetto pattumiera di 100 mila tonnellate di rifiuti attaccato alla città da parte dell'attuale sindaca, quando in realtà è risaputa la visita in Trentino per questa grande maleodorante iniziativa...

Quante altre bugie dovremo sentire?