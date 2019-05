SiAmo Vercelli attacca: "Sono irregolari i manifesti elettorali nei negozi sfitti"

Riceviamo e pubblichiamo.

Abbiamo visto in questi giorni, in tutta la città, parecchie vetrine di negozi purtroppo sfitti, ‘addobbate’ da manifesti relativi a candidati sindaci. Premesso che i negozi vuoti sono frutto della cattiva amministrazione degli ultimi decenni, proprio quelli rappresentati dai candidati che adesso sfruttano questi spazi, ricordiamo che nei trenta giorni precedenti alla data delle elezioni, la legge consente di poter fare propaganda elettorale esclusivamente negli spazi assegnati ai partiti o gruppi politici.

Molti di loro sono politicanti navigati, con anni e anni di esperienza nella (a loro dire) gestione della cosa pubblica e che quindi, a maggior ragione, dovrebbero conoscere le regole del gioco. Eppure se ne infischiano. Come fanno a chiedere di fidarsi di loro per governare la città se già loro per primi non rispettano le regole?