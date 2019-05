Giachetti e Morando per parlare di "responsabilità del futuro"

Sabato 4 maggio alle ore 10,30 al dehors del bar “Golden 67” in via Vittorio Veneto 8 a Vercelli, verrà presentato il libro “Sigaro, politica e libertà” (Rubettino, 2018) alla presenza dell’autore, l’onorevole Roberto Giachetti, durante un incontro, curato da Marco Del Ciello, che ha per titolo “La responsabilità del futuro a Vercelli, in Piemonte e in Europa”.

Giacehtti, già candidato alla segreteria nazionale del Pd, già candidato sindaco di Roma, arriva a Vercelli a sostegno della candidatura di Maura Forte, dei candidati al Consiglio Regionale del Piemonte Michele Gaietta e Maria Moccia, e del candidato al Parlamento Europeo Enrico Morando.

I candidati interverranno durante l’incontro per presentare al pubblico le proprie idee per la Città, per la Regione e per l’Europa dal punto di vista comune di essere cittadini del Piemonte Orientale e di rappresentarne quindi le esigenze e la voce degli elettori, per una porzione importante del territorio piemontese che va valorizzato, rafforzato e potenziato a partire dalle istituzioni civiche e politiche.

Al termine dell’incontro, il pubblico intervenuto avrà occasione di dialogare con Roberto Giachetti e i candidati durante un aperitivo.