Le Fattorie Fiandino portano per la sesta volta l’eccellenza cuneese al TuttoFood di Fiera Milano

Le Fattorie Fiandino dal 6 al 9 maggio si trasferiscono a TuttoFood, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage. Questa manifestazione in sole 6 edizioni è diventato il palcoscenico ideale per

presentare i propri prodotti al mercato nazionale ed internazionale e l’azienda di Villafalletto è ormai pronta al grande salto.



“Con la nostra Gamma Kinara, possiamo offrire formaggi veramente unici al mondo - afferma Mario Fiandino - che nascono dalla combinazione tra tradizione ed innovazione: siamo sicuri che l’abbinamento tra il latte 100% piemontese e il vero caglio vegetale, ricavato dal Cynara cardunculus, il comune fiore del cardo, che dona alla nostra gamma di formaggi Kinara un sapore inconfondibile, saprà conquistare tutti”.

Mario Fiandino è anche orgoglioso e ci tiene a sottolineare la storicità della propria azienda casearia “che da tre generazioni, ed esattamente dal 1920, opera a Villafalletto, ed ha creato una sinergia ottimale con

questo territorio”.



Altra prodotto fantastico è il Burro 1889 di cui Egidio Fiandino va fierissimo: “Il nostro Burro 1889 nasce da panne riposate 72 ore ricavate per centrifuga da latte 100% piemontese: una nuvola di latte adatta a preparazioni sia dolci che salate ed utilizzato da illustri pastry chef”.



Per mostrare questi fantastici formaggi “in azione” e farli gustare al meglio, lo spazio delle Fattorie Fiandino sarà continuamente animato da grandi Chef e Maestri pasticceri che si alterneranno con un programma

che fa venire l’acquolina in bocca.



TUTTE LE MATTINE

Lo chef Francesco Nusdeo realizzerà crostate, torte da credenza e biscotti con il Burro 1889.



Lunedì 6 maggio

Gabriele Calvi, chef dell’Atalanta Calcio, per pranzo ci delizierà con il riso al Gran Kinara accompagnato da un gelato artigianale al pistacchio.



Martedì 7 maggio

In mattinata il Maestro pasticcere Diego Crosara creerà originali mignon salate con Gran Kinara, Trifulo’ e Burro 1889. A pranzo lo chef Francesco Nusdeo ci farà degustare i Ravioli 2.0 Villafalletto ripieni

di Lou Bergier Pichin, Gran Kinara e Burro 1889 salato accompagnati da un leggero pesto di zucchine cuneesi.



Mercoledì 8 maggio

Al mattino il Maestro gelatiere Alessandro Racca crerà alcuni gelati con il Burro 1889 e i formaggi della gamma Kinara. Per pranzo Francesco Nusdeo preparerà il risotto con germogli di luppolo e Lou Blau,

mantecato con Burro 1889 e Gran Kinara e a seguire torta di topinambur con Burro 1889 salato e filetti di acciughe.



Giovedì 9 maggio

In mattinata il Maestro pasticcere Luca Cantarin preparerà frollini con Burro 1889 cannella e limone e con farina di riso e agrumi . A pranzo lo chef Francesco Nusdeo ci farà degustare uno sformatino di zucchine

cuneesi e maggiorana al Gran Kinara con fonduta di Toma del Frà e a seguire insalatina tiepida di pollo con Lou Gergin, verdure e yogurt al lime.



Le Fattorie Fiandino vi aspettano da lunedì 6 a giovedì 9 maggio al TUTTOFOOD di FIERA MILANO - PADIGLIONE 10, stand D22/E21