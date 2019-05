Un'auto nella scarpata, l'altra distrutta: un uomo gravemente ferito - FOTO

Grave incidente, poco dopo le 20, sulla Tangenziale di Ovest di Vercelli. Nello scontro tra due auto, una Renault Clio e una Fiat Punto, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Si tratta di un uomo residente a San Germano.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli che hanno estratto il conducente della Clio, rimasto incastrato tra le lamiere, e lo hanno affidato al personale dei sanitari del 118. Successivamente Il ferito è stato trasferito in gravi condizioni al DEA di Vercelli; l’occupante della Fiat Punto, finita nella scarpata a lato della strada, ha riportato ferite di minore entità: si tratta di una donna ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto, con Vigili del Fuoco, che si sono poi occupato di ripristinare la sicurezza della sede stradale, e i mezzi del 118, anche la Polizia stradale che si sta occupando di chiarire la dinamica dell'incidente.