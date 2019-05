Tre ladri di cosmetici colti con le mani nel sacco

I carabinieri della Stazione di Santhià hanno denunciato T.B. 37enne, gravato da vicende penali per reati contro la persona, B.C. 28enne e la 45enne M.F., tutti di origine romena e domiciliati a Torino, con l'accusa di concorso in furto aggravato.

Sabato, alle 14 circa, al supermercato Eurospin di corso Sant’Ignazio, i tre hanno attirato l’attenzione di uno dei responsabili dell’Eurospin che li aveva notati sostare a lungo tra i banchi di vendita dei prodotti di cosmesi con un atteggiamento che gli era sembrato sospetto.

Dopo qualche istante lo stesso responsabile aveva avuto la chiara percezione che i tre avessero occultato alcuni articoli sulla loro persona, dirigendosi, subito dopo, alla chetichella e separatamente, verso le casse dove, invece di accodarsi agli altri clienti, uno dopo l’altro erano usciti dall’esercizio commerciale raggiungendo di corsa una Renault con la quale si allontanavano dal parcheggio.

Mentre i tre fuggivano, però, i carabinieri di Santhià venivano informati telefonicamente di quanto stava accadendo, e una pattuglia in servizio di prevenzione nella cittadina si metteva subito alla ricerca dei fuggiaschi. Solo pochi minuti dopo ed a breve distanza dal supermercato, l’auto è stata individuata e bloccata.

A comprova del sospetto esternato dal personale dell’Eurospin, la perquisizione dei tre confermava il furto di cosmetici e prodotti per la cura della persona, consentendo di rinvenire l’intera refurtiva, per un valore complessivo di un centinaio di Euro circa, restituita all’avente diritto.

I tre complici sono stati perciò denunciati all’autorità giudiziaria per concorso in furto aggravato e proposti per l’applicazione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Santhià.