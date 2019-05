Per Mauro Corna il lutto di due paesi

"Asilo, elementari, medie insieme. Ciao Mauro, non scorderò mai le nostre risate per un nonnulla". Sta destando grande commozione la notizia della morte di Mauro Corna, 54 anni, originario di Bianzè e residente a Tronzano, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì primo maggio.

Tanti gli amici e i conoscenti che, in queste ore, stanno lasciando un ricordo e tante attestazioni di cordoglio per la famiglia dell'uomo. Sportivo, grande appassionato di moto, Mauro Corna ha perso la vita proprio mentre stava percorrendo la strada tra Tronzano e Salomino.

Con lui, in un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, è rimasta gravemente ferita una ragazza, studentessa del liceo scientifico di Vercelli, trasportata in ospedale in codice rosso.