Evade dai domiciliari per andare a farsi un giro al mercato

Se ne andava a spasso per il mercato, mentre avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari.

E' andata male a una tronzanese di 41 anni, notata dai crabinieri della Stazione di San Germano mentre passeggiava a Tronzano, di prima mattina, tra i banchetti del mercato. La donna, una 41enne, gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, era ben nota ai militari perché loro stessi l’avevano sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

I militari si sono così fermati per chiarire la situazione e la sorpresa è stata certamente reciproca: i militari dell’Arma hanno subito chiesto alla donna se fosse stata autorizzata ad uscire, ma non hanno ricevuto una risposta chiara, pertanto hanno subito proceduto ad effettuare una verifica che in pochi minuti non ha lasciato dubbi, la donna si era arbitrariamente allontanata dalla sua casa per farsi un giro tra le bancarelle del mercato.

La donna, residente a Tronzano, è stata denunciata in stato di libertà per evasione, e nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari nella sua residenza.