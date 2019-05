Attacco dei lupi in Valsesia

"Queste sono immagini che non avrei mai voluto pubblicare, attacco di lupi a Fobello , quattro pecore sbranate..." .

A lanciare l’allarme è Marco Defilippi, assessore ad Agricoltura e foreste nell’Unione Montana Valsesia. Che, attraverso Facebook ha pubblicato la foto di uno degli animali uccisi.

I danni per la presenza dei lupi in Valsesia si stanno facendo rilevanti in diverse zone: lo scorso anno attacchi analoghi si erano avuti in Val Vogna e in diversi alpeggi dove, in estate, le pecore vengono portate al pascolo.

Questa volta l'attacco è avvenuto

"Un'altra azienda destinata a chiudere e un altro pezzo di Valsesia che verrà abbandonato! - è il commento amareggiato - Pensatela come volete ma questo è il risultato di tanta ipocrisia... E siamo solo all'inizio....".

Un post che ha fatto molto discutere: com'è noto c'è una netta spaccatura tra i difensori dei lupi e gli allevatori, soprattutto quelli che vivono in aree marginali e che combattono quotidianamente per la sopravvivenza della propria azienda e il mantenimento di zone del territorio costantemente a rischio di abbandono.