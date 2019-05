Scontro tra auto: ferito in codice rosso

Grave incidente sulle strade vercellesi. Nello scontro tra due auto avvenuto sulla provinciale per Casale, in Comune di Vercelli, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Si tratta di un uomo residente a San Germano.

Altre due persone sono state ricoverate in codice giallo, in condizioni per fortuna meno gravi.

Sul posto i mezzi del 118 e le forze dell'ordine per i soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, per ora si sa solo che si tratta di un frontale.