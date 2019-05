We Build all'Ovest Sesia

Si terrà giovedì 9 maggio alle ore 18,30 al salone del “Parlamentino Ovest Sesia” la consegna del prestigioso We Build, massimo riconoscimento kiwaniano sin dal 1985 per chi costruisce a favore della comunità e del territorio.

Sarà il presidente del Kiwanis, Paolo Bello, a consegnare il premio a Ottavio Mezza, presidente dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, il quale interverrà poi illustrando ai presenti l’attività dell’Associazione sia da un punto di vista tecnico che storico, non facendo mancare il giusto riconoscimento al Canale Cavour in merito allo sviluppo dell'economia del nostro territorio, principalmente e tradizionalmente legato all'agricoltura a cui è rivolto il compito del Canale, cioè quello di irrigare la pianura vercellese.