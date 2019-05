Regionali: il Pd presenta i candidati

Giovedì 2 maggio alle 15, nella sede del Pd di via Dante Alighieri 20 a Vercelli, è in programma la presentazione dei candidati Pd al Consiglio Regionale del Piemonte Luigi Bobba (che fa parte del listino del presidente Sergio Chiamparino), Michele Gaietta e Maria Moccia che sono invece i candidati nel collegio provinciale di Vercelli.

Venerdì sera alle 21, nella sala Soms di via Borgogna, è invece in programma un appuntamento aperto a tutta la popolazione per conoscere i candidati delle tre liste che corrono a sostegno di Maura Forte: Pd, Italia in Comune e Vercelli con Maura Forte.