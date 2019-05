Io ho lavorato 5 anni. Dov'erano gli altri politici?

Michelangelo Catricalà, candidato sindaco del Movimento 5 stelle che – purtroppo per lei – governa e, così dicono i sondaggi, sta perdendo consensi. Però alcuni malcontenti sono giustificati, no? Sui vaccini avevate una posizione, ora dimenticata, cancellata dal Ministro Grillo. Vaccini a parte, il Movimento mi sembra cambiato rispetto a qualche anno fa. Veniamo a Vercelli, dove c'è un po' di gente che segue le vicende politiche ma ce n'è anche tanta che non se ne cura. Si presenti a quegli elettori che non la conoscono.

«Michelangelo Catricalà, 47 anni, nato a Vercelli, tecnico informatico e docente di informatica all’Università popolare. Sposato da 18 anni e padre di 2 splendide figlie di 15 e di 7 anni. Approfitto di questo spazio per ringraziare la mia famiglia, soprattutto mia moglie per essermi stata accanto in questi 5 anni che mi hanno visto molto impegnato a favore delle fasce deboli, nei casermoni popolari, insomma a stretto contatto con la gente sin da subito e non solo in campagna elettorale, come solitamente fanno tutte le altre forze politiche. Ho rinunciato ai gettoni di presenza del Consiglio Comunale e delle Commissioni a favore degli Istituti Comprensivi che come sappiamo non hanno neanche la carta igienica da dare agli scolari. Ho presentato ben 4 mozioni, ovviamente bocciate dal Consiglio, per dire stop ai doppi e tripli incarichi dirigenziali. Ho altresì protocollato 2 mozioni per dire stop al portavoce del Sindaco (30mila euro annui), anche qui bocciate, e un’altra a favore dell’acqua pubblica. Sono stato l’unico a battermi per le famiglie senz’acqua da anni, portando a casa il risultato di far riattivare l’utenza. Sempre grazie al sottoscritto sono state riparate alcune case popolari, è stato illuminato un parco spento da anni e si è proceduto alla sistemazione dei giardini della Regina Pacis. Sono tra coloro che ha più presenze in Consiglio e nelle Commissioni... Spero davvero che i cittadini, nel momento in cui andranno a votare, lo facciamo avendo bene in mente il presente e il passato politico di questa città.

Le forze politiche con cui lei, in Consiglio comunale, ha dato la sensazione di trovarsi meglio sono sembrate Lega Nord e Siamo Vercelli. Conferma? «“Ni” e mi spiego. Non sono mai stato troppo interessato alle bandiere; ciò che mi preme sono le persone e quello che possono dare. È per questo motivo che spesso, con i componenti dell’opposizione (quando presenti in aula), abbiamo condiviso tematiche e battaglie comuni, di fronte all’inadeguatezza della Giunta in troppe occasioni. Quando parlo di persone che stimo non posso non pensare ad Alessandro Stecco, persona per bene e moderata, con cui sin da subito ho legato, anche in tempi non sospetti. Con lui parlo sì di politica, ma anche di cose al di fuori della sfera istituzionale, perché quando c’è rispetto e stima “si va oltre”. Dal mio punto di vista la Lega ha fatto un errore a non proporlo come candidato Sindaco. Parlando con molti cittadini che simpatizzano per la Lega, infatti, ho avvertito chiaramente una profonda delusione. Tutto ciò a dimostrazione della sua capacità di avvicinare anche i tanti che attualmente non si sentono rappresentati da questa coalizione di Centro-Destra e che sono costretti a supportare».



I tre peccati mortali dell'attuale amministrazione.

«Uno. “S-vendita” Atena, oggi ASM, in primis. Con fusione dell’Azienda (Atena Spa e Atena Patrimonio), e poi la “s-vendita” della stessa siamo passati dall’80% al 40% e privatizzando cosi di fatto l’acqua andando contro il volere dei cittadini che nel 2011 si erano espressi chiaramente. Purtroppo in quel periodo (dicembre 2015) sembrava che il problema maggiore fossero i parcheggi blu di Viale Garibaldi!

Due. Una Piscina coperta (centro nuoto) ancora “coperta dall’amianto” ed in pessime condizioni ed una scoperta che verrà ridotta da 8 a 6 corsie non adatta ai bimbi piccoli e ai disabili, spazi per servizi ridotti all’osso.

Tre. Nulla o quasi è stato fatto per la raccolta differenziata nonostante le promesse fatte nella precedente campagna elettorale: ricavi irrisori, cassonetti (che tra l’altro in alcuni punti mancano) ancora per strada, percentuale raccolta differenziata mai aumentata realmente».

Anche lei, come i Siamo Vercelli, ha già annunciato, da tempo (dal primo incontro, quando venni io, unico giornalista) alcuni possibili assessori di un ipotetico governo a 5 stelle. Li vuole ricordare?

«È vero, mi ricordo benissimo: lei è stato l’unico presente alla mia ufficializzazione. Incontri ne ho fatti molti altri come lei ben sa, ma quasi nessuno si è mai presentato. Ho visto invece che alle altre ufficializzazioni i giornalisti pullulavano e addirittura ho notato la presenza della Rai alla Candidatura del Sindaco del centro destra. Per quanto riguarda i nomi le posso dire che Mark Varlotta, Ingegnere civile, sarà il nostro assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici mentre Gianpaolo Andrissi ci ha dato la sua disponibilità per il settore ambientale. Anche Mirko Busto, ingegnere ambientale, ha dato la sua disponibilità e potrà dare un prezioso contributo agli uffici preposti, senza dover ricorrere a consulenti esterni. Infine, ma non ultimo, Daniele Cappa, il designato all’assessorato alla cultura, che a febbraio ha ricevuto una prestigiosa onorificenza, presso la Camera dei Deputati, per il suo impegno in campo culturale.

Senta, dal momento che Corsaro o vince al primo turno oppure va al ballottaggio, che al ballottaggio di sicuro ci vanno anche Maura Forte, i SiamoVercelli, la due liste di Scheda e anche la sinistra (Vercelli Demoicratica), mi pare scontato che ci andrete anche voi, dico bene?

«Dipende: se i cittadini vorranno premiare chi ha lavorato seriamente per 5 anni e a stretto contatto con la cittadinanza, allora sì. Naturalmente la matematica non è un’opinione e doversi scontrare con una moltitudine di liste che si presentano insieme è tutt’altro che facile. Guardatevi in giro in questi giorni: adesso i cittadini sono tutti importanti, sono al centro dell’attenzione e infatti gli aperitivi, le cene e le panissate pre-voto abbondano. Chissà quanti inviti su whatsapp riceverete in questo periodo!? Che dire, spero che i vercellesi abbiano davvero voglia di rinnovamento, che possano riconoscere coloro che hanno combattuto per loro e con loro in questi anni e che non caschino nel “tranello” comunicativo dei soliti personaggi, gli stessi che sino ad ora hanno fatto solo del male alla nostra città. D’altro canto a dirlo non sono io, ma i vari schieramenti delle precedenti e attuali amministrazioni che non fanno altro che attaccarsi l’un l’altro rievocando i disastri commessi».





Si dice che siete deboli per due motivi. Il momento non è favorevole ai 5 stelle e lei non è un nome forte. Cosa risponde a questo?

«Dicono cosi? Ce ne faremo una ragione. Battute a parte, per quanto riguarda il Movimento in generale, reputo che parlarne in questa sede non sia opportuno, per un motivo fondamentale: ritengo, infatti, che il Sindaco rappresenti una figura a sé, distinta dalle altre in ambito politico, dal parlamentare o dai rappresentanti regionali solo per farle due esempi. Il primo cittadino ha una responsabilità duplice, istituzionale e privata. È di fatto una figura dello Stato, con funzioni e un ruolo formalmente regolati dalla legge; tuttavia ha altresì una dimensione del tutto particolare, relativa cioè alla “vicinanza”, alla “prossimità” con le persone. È questo un aspetto che si manifesta nella conoscenza diretta del territorio, nonché nella consapevolezza di quali siano i punti di forza e i punti deboli della propria città. Per questo motivo fare parte di un movimento politico ha sì la capacità di veicolare meglio le scelte dei cittadini/elettori, di aiutarli a orientare le proprie decisioni, soprattutto per coloro che conoscono poco i candidati locali; tuttavia non può considerarsi come il solo mezzo utile per dare una precisa definizione politica del candidato Sindaco. Per rispondere alla questione relativa alla mia poca visibilità o autorevolezza agli occhi degli elettori le assicuro che il mio lavoro in questi 5 anni non è stato invisibile e sono in tanti a poterlo testimoniare, soprattutto in quei quartieri periferici e poco considerati dalle passate e presenti Amministrazioni Comunali».





Lei vince e diventa sindaco. Quali sono le urgenze sulla quali si metterebbe a lavorare?

«Cominciare a riorganizzare la macchina comunale. Rivalutare i patrocini e le concessioni di contributi ad associazioni, società sportive ed enti, prevedendo l’inserimento di norme più rigorose al fine di garantire un migliore impiego delle risorse economiche a disposizione del Comune. Sviluppare progetti di Democrazia partecipata in cui sia il cittadino stesso a decidere dove allocare parte delle risorse comunali. Rilanciare da subito il commercio cittadino (ormai alla frutta) con l’ausilio delle associazioni di categoria. Ambiente più pulito, maggior attenzione alla salute e ritorno economico, tutto in un’App: PIÙ CAMMINI, CORRI, VAI IN BICICLETTA all’interno della nostra Città.....PIÙ GUADAGNI Stop ai doppi e tripli incarichi dirigenziali con eventuale riduzione delle indennità e rivisitazione delle stesse, visto che in questi anni a tal proposito ho presentato ben 4 mozioni... eccetera».





Lei in questi anni ha lavorato non solo in Consiglio comunale, ma ha toccato con mano soprattutto le periferie. Ha incontrato diversa gente, si è fatto carico di parecchie criticità (acqua, abitazioni invivibili) delle case popolari. Il suo lavoro dovrebbe essere premiato. Ci resterebbe male se non lo fosse?

«Mi fa un enorme piacere constatare come lei stia elogiando tutto il lavoro svolto da me in questi anni. Certo, ci rimarrei male se non ne avessi un riscontro oggettivo anche dopo il voto; non per me personalmente, ma per tutte quelle persone emarginate, dimenticate e che probabilmente perdurerebbero in tali condizioni (mi baso unicamente sull’esperienza che mi sono fatto in questi anni di politica). Alcuni di loro oggi fanno parte della mia lista, mi hanno dato fiducia e io mi fido di loro. È anche questo un modo per valorizzare la propria città, cioè dare visibilità, invitare i cittadini alla partecipazione attiva. Infatti, dimostrarsi passivi di fronte alle necessità, aspettare che qualcun altro operi al proprio posto, significa solo rinunciare alla propria libertà. È questa la strada che voglio percorrere, dobbiamo riavvicinare la politica alle persone e ridurre il gap che ancora esiste tra le istituzioni e la società civile».