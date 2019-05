Petsfestival si prepara alla 7° Edizione: a Piacenza Expo dal 19 al 20 ottobre

Mancano ancora più di sei mesi all’apertura dei cancelli ma la macchina organizzativa viaggia già a pieno ritmo e si avvia anche quest’anno verso il sold out con largo anticipo rispetto all’evento, mentre il programma completo degli spettacoli, che attira decine di migliaia di appassionati ogni anno, sta per essere varato.

Di che cosa parliamo? Ma di Petsfestival, ovviamente.

Probabilmente (come dicono tutti) il più grande evento allpet d’Italia che anche quest’anno si ripropone a Piacenza nella settima edizione ma sicuramente (lo dicono i numeri) con tutti i presupposti per essere anche nel 2019 un grande successo e confermare Petsfestival ai vertici del settore.

Petsfestival occupa l’intero polo fieristico di Piacenza Expo più l’area all’aperto per un totale, effettivo, di oltre 20.000 mq. che ospitano tutto il mondo pet. E quindi cani, ma anche gatti, acquariologia dolce e marina, coralli, rettili, ornitologia e falconeria, piccoli animali da compagnia. Ma anche il mondo country, con un padiglione dedicato e un’apprezzatissima area food multi etnica. E per concludere una galleria di 1.000 mq. dedicata interamente al verde.

Più alcune grandi novità per l’edizione 2019 che scopriremo insieme strada facendo.

Nei vari padiglioni si possono ammirare tutte le specie esposte, assistere agli spettacoli dal vivo, acquistare prodotti e scoprire novità del settore e, quando sarete folgorati e non ce la farete proprio più a resistere, magari anche acquistare il Vostro nuovo animale da compagnia (esclusi i cuccioli di cane e gatto che non sono in vendita).

Per visitare Petsfestival, assistere agli spettacoli, godersi l’atmosfera e perché no, magari seguire una delle numerose conferenze che si tengono nei due giorni occorre almeno mezza giornata o anche di più. Ma se invece volete andare a colpo sicuro e non perdere tempo potete (o dovete) fare due semplici cose: scoprire il programma sul sito dell’evento (www.petsfestival.eu) e trovare il prodotto o la specie animale che più Vi interessa e poi acquistare il biglietto online (disponibili da inizio Luglio) che Vi consentirà di evitare le kilometriche code all’ingresso.

Quest’anno potrete seguire tutte le novità e gli aggiornamenti del programma anche sul nostro portale e quindi sarete tra i primi a conoscere le anteprime dell’evento che richiama oltre 25.000 visitatori nei due giorni.

E concludiamo partendo dall’inizio cioè con il karma di Petsfestival, immutato e immutabile nel tempo e che si respira appena varcato l’ingresso: “insegna a un bambino a prendersi cura di un animale e avrai piantato il seme per una migliore umanità”.

C’è bisogno di aggiungere altro?

Vi aspettiamo a Piacenza il 19/20 Ottobre.

Petsfestival, un appuntamento imperdibile per adulti, bambini e, ovviamente, animali al seguito.

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/Petsfestival/

Sito web: https://petsfestival.eu/