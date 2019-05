Rovinoso incidente con la moto: due persone in codice rosso

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di mercoledì primo maggio.

Due persone, che viaggiavano a bordo di una moto tra Tronzano e Salomino, sono state trasportate in ospedale in codice rosso per le conseguenze di un incidente in cui sono rimasti coinvolti.

Secondo le prime informazioni i feriti sono un uomo e una donna, mentre nell'incidente sono sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti, poi trasportati d'urgenza in ospedale.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)