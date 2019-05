Città di Vercelli sbanca Druento e si aggiudica i playoff

Il Città di Vercelli sbanca Druento e fa sua la finale play off: nulla da fare per il Don Bosco Caselle che, avanti per ben tre volte, viene beffato nei minuti finali del match.

La partita regala molte emozioni sin dai primi minuti, ma per la prima realizzazione bisogna aspettare il dodicesimo (1 a 0): alla ripresa di gioco arriva, fulmineo, il goal bicciolano che sorprende la squadra di mister Spiga (1 a 1). Continua la girandola di goal con un tap in sottoporta dei bianco-azzurri, più lesti di tutti a ribadire in rete una corta respinta nell'area piccola (2 a 1). Il Città non appare colpito dal nuovo svantaggio ed anzi fa il proprio gioco riuscendo, da schema su punizione, a riportare il risultato in parità (2 a 2). A pochi secondi dalla conclusione della prima frazione di gioco i vercellesi si portano avanti nel punteggio, grazie ad un colpo in spaccata a conclusione di un contropiede (2 a 3).

In apertura di ripresa arriva il goal del 3 a 3: il Città di Vercelli ha la bravura di non disunirsi nonostante il primo vero momento di difficoltà, acuito dal secondo legno colpito dagli avversari e soprattutto dal nuovo vantaggio dei padroni di casa (4 a 3). Come in occasione del primo svantaggio, il Città impatta in meno di sessanta secondi, questo volta con un tiro di mancino scagliato violentemente all'incrocio (4 - 4). Con l'obbligo di vincere - o quantomeno pareggiare per arrivare ai tempi supplementari - mister Pusceddu ha il pregio di mantenere sul pezzo il suo quintetto, che non risente dell'alta posta in palio: quando sugli spalti già si pensava ai tempi supplementari l'ennesima palla recuperata dai bianco blu dà il via ad una superiorità numerica ben finalizzata (4 - 5). Ultimi istanti al cardiopalma, perché il team bicciolano subisce un'espulsione per somma di ammonizioni: il possesso palla al limite dell'area ospite non frutta alcun goal per il Don Bosco che non trova il varco giusto in superiorità numerica e con l'inserimento del portiere di movimento, anche per una monumentale prestazione dell'estremo difensore bicciolano.