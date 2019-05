Rosetta va alla guerra... contro il collega leghista

Si preannuncia una campagna elettorale infuocata quella partita in casa Lega per le elezioni regionali. Solo che, curiosamente, a finire nel mirino delle critiche non sono i candidati delle liste avversarie, ma i "compagni di squadra".

A partire all'attacco, con un post che non lascia certo spazio alla possibilità di equivoci, è il sindaco di San Germano, Michela Rosetta, in corsa per un seggio a Palazzo Lascaris.

Dalla sua pagina Facebook, Rosetta spara a zero contro il collega valsesiano Angelo Dago (anche lui in corsa per un posto in consiglio regionale) "colpevole" aver presenziato alla Corsa dei Buoi di Caresana, tradizionale appuntamento cui prendono parte anche vari amministratori del territorio. Una scelta evidentemente percepita come invasione di campo dal sindaco di San Germano che non esita a bollare Dago come "folgorato sulla via Damasco". Ma già in precedenza, seppure in modo meno esplicito, qualche post di Rosetta aveva lasciato intuire che la campagna elettorale, da parte sua, sarebbe stata "esplosiva".

Non raccoglie l'attacco (almeno non attraverso i soclal) Angelo Dago, fino allo scorso anno assessore al Tursimo e vice presidente della Provincia. Che, accanto alle foto della Corsa del Buoi, si limita a un pacato "Sempre in mezzo alla gente. Anche nella Bassa".