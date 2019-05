Più Europa e più accoglienza

Ascolta e scruta con attenzione tutto e tutti, e quando prende la parola non imposta la voce come farebbe uno che vuol far vedere che lui non è mica un candidato qualunque, eppure Federico Bodo, psicologo di anni 28, è il candidato sindaco di +Europa Vercelli. Fa simpatia, per il modo naturale in cui parla.

Siamo nella sede elettorale del partito-figlio della battaglie radicali, ma non solo. Federico Bodo sa che ci vorrà tempo per farsi conoscere e apprezzare. Ma adesso è il momento di presentare i 21 candidati alle comunali.

La maggior parte di loro nel presentarsi dice due cose: di non avere esperienze politiche alle spalle; di voler dare il proprio contributo.

Chiara Buzzi, 26 anni, responsabile di assistenza ai rifugiati alla Malpensa rompe il ghiaccio, presentandosi: «Vivo a Vercelli, ho 26 anni, mi sono laureata in scienze strategiche...». Marco Pigino: «Faccio l'avvocato, credo nel progetto e in questa squadra, che definisco interessante». Simone Rosazza (che è candidato anche alle Regionali: «Sono avvocato anche io. Mi hanno colpito soprattuto due punti di +Europa: il programma sulla immigrazione, equlibrato e ragionato, e l'attenzione all'Europa, ma non quella vista fino a oggi. Ne serve un'altra, migliore, sburocratizzata». Massimo Rodella: «Sono un consulente del lavoro in questa città dove il lavoro non c'è. Noi speriamo e vogliamo migliorare le cose». Luca Sirianni, invece, ha alle spalle cinque anni di esperienza politico-amministrativa come consigliere comunale nel gruppo dei SiamoVercelli. Avvocato, consulente del lavoro dice che «la lista è eterogenea, rappresentativa. Abbiamo l'ambizione di sapere come si deve collacare Vercelli nell'ambito europeo». Elena Ferraris: «A 43 anni, e con due figli piccoli, mi sono rimessa a studiare... Ero stufa di scegliere il meno peggio, così mi sono detta: basta con lo schierarsi sui social, e ho scelto +Europa, perché raccoglie quello in cui credo di più». Pietro Oddo (capolista): «Sono radicale da sempre. In questa campagna elettorale abbiamo incontrata tanta gente che non vuole rassegnarsi alla politica urlata che oggi va per la maggiore. Noi vogliamo dare voce a queste persone». Alessandro Calcagno Baldini: «Mi occupo dell'azienda agricola di famiglia. Penso che l'agricoltura e l'ambiente siano settopri importanti a cui dedicare maggiori attenzioni». Elisa Pizente: «Sono praticante avvocato, il mio mondo è l'accoglienza».

Parole semplici – il mio mondo è l'accoglienza – ma forti, anitetiche all'Italia agli Italiani.

I 21 candidati sono: Pietro Oddo, Chiara Buzzi, Matteo Arlone (fondatore dell'associazione “corrispondenze urbane”), Elena Ferraris, Viola Grazia Olivieri (operatrice dell'accoglienza, sudentessa di lettere, insegnante di danza), Marco Genti (che si occupa di assistenza a minori con sindrome acustica e Adhd, ed è appassionato di teatro e letteratura), Mauro Pigino, Dario Gobbo (studente e appassionato di basket), Cristiana Oddo (casalinga, collaboratrice con il centro d'ascolto Caritas), Federica Pavese (operaia), Maurizio Raffa (pensionato, impegnato come volontario a favore dei disabili), Simona Pandinu (illustratrice freelance), Salvatore Cacciottoli (titolare di un'azienda e dirigente del Gds Canadà), Elisa Pizente, Cristiano Sirianni, Simone Rosazza Giangros, Marco Grasselli (imprenditore), Valentina Perasso (psicologa), Michele Bolco (consigliere nel CdA e procuratore della coopertativa Versoprobo), Massimo Rodella.

Federico Bodo ha quindi ricordato che il programma ha, al momento, quattro punti fermi: «La riorganizzazione del personale del Comune in funzione di una maggiore acquisizione di fondi europei; la variante al piano regolatore; il recupero delle aree dismesse a cominciare dalla Bertagnetta e dalla Garrone; un interesse particolare al settore dell'ambiente, che merita attenzioni e risorse».

La parola a Roswitha Flaibani, candidata (con Simone Rosazza) alle Regionali con +Europa che, ricordiamo, sostiene la candidatura di Sergio Chiamparino: «Con Piero Oddo – dice - sono radicale da sempre. Sono fiera che +Europa sia per la Tav. Mi hanno colpito le parole di Daniele Peila, quando venne Chiamparino: l'Italia non è una penisola, l'Italia, a causa delle catene montuose, è un'isola e quindi la Tv si rende indispensabile per ricongiurgerci all'Europa».

Camicia bianca alla Renzi, prende la parola infine il candidato alle Europee, Gabriele Molinari. Che ha ricordato i motivi del suo distacco dal Pd («posizione ambigua sull'europeismo, sfociata in una involuzione, tanto sull'Europa quanto sul libero scambio...») e la sua convinzione «in questa Europa che ha comunque garantito pace e stabilità e che non è da cambiare: va rinforzata, semmai». Molinari ha infine difeso a spada tratta il lavoro della giunta Chiamparino («criticano la sanità Regionale Piemontese, che secondo le stime ministeriali è una delle migliori») e attaccato l'attuale governo: «Il peggiore che poteva capitare al Paese».