Lista e candidati di +Europa Vercelli

E' in programma alle 18 di martedi 30 aprile, nella sede di + Europa Vercelli, in corso Libertà la presentazione dei candidati della lista che, alle prossime elezioni comunali, sostiene la corsa di Federico Bodo alla poltrona di sindaco. Nella medesima occasione verranno presentati i due candidati vercellesi nella circoscrizione per le elezioni regionali e del candidato alle consultazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

"Con l'occasione - spiega Bodo - presenteremo anche la campagna di raccolta firme per la proposta di Legge per inserire in Costituzione equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente. #FigliCostituenti #<wbr></wbr>daipadriCostituentiaifigliCost<wbr></wbr>ituenti".