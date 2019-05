Ifi di Santhià: ora si guarda a logistica e manutenzioni

Incontro in Regione, martedì, sulla situazione della Ifi (Iniziative Ferroviarie Italiane) di Santhià. Dopo l’accordo raggiunto nelle settimane scorse tra azienda e sindacati sul versamento delle spettanze ai lavoratori e l’intesa con Ansaldo Breda e con la Fondazione FS per alcune commesse che assicureranno lavoro fino a dicembre 2019.

Nel corso dell’incontro l’azienda, che entro il 15 giugno dovrà presentare un piano per ottenere dal tribunale il concordato in continuità, ha manifestato la necessità di diversificare la produzione con attività legate alla logistica. Una possibilità che sarà valutata insieme al comune di Santhià, rappresentato nell’incontro in Regione dal sindaco, compatibilmente con le normative ambientali e urbanistiche del territorio.

L’assessora regionale al Lavoro, che ha interessato della vicenda anche l’assessore ai Trasporti, ha garantito l’impegno della Regione per individuare soluzioni che consentano di valorizzare il know how dell’azienda, tutelando i livelli produttivi e occupazionali. Un nuovo incontro di aggiornamento si svolgerà nella prima metà di giugno.