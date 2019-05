Gara di lumache, passeggiata, musica, dibattito, giochi: l'Isola che c'è

Arte, cultura, sport, musica e buon cibo: mercoledì 1° maggio dalle 11 alle 20, torna “L'Isola che c'è” tradizionale momento di festa e incontro organizzato dal Comitato del Rione. “Green... e anche un po' Yellow” è lo slogan scelto per la giornata – omaggio ai colori dell'Amatori, da sempre “la squadra del rione”.

L'appuntamento, organizzato dal Comitato Rione Isola, ha come sede, quest'anno, i cortili del Circolino di via Trieste 1 che con il Comitato ha avviato una solida collaborazione mettendo anche a disposizione i locali per ospitare il nuovo Scambialibri. Ma, alla festa ci saranno amici vecchi e nuovi che si sono affezionati alle belle iniziative di un rione che sta recuperando identità e voglia di fare.

Si parte alle 11 con la tradizionale camminata. Quest'anno i partecipanti saranno guidati da Gianluca Marino alla scoperta della Vercelli misteriosa. La partenza è alle 11 dal Circolino di via Trieste (sono consigliate scarpe comode).

Alle 12,30 pranzo con specialità vercellesi e pakistane: un mix di locale e internazionale, com'è nello spirito della zona.

Alle 14,30 una delle novità dell'edizione: il Luma-Race, gara di velocità di lumache, con divertenti premi in palio.

A seguire laboratori, giochi e attività per i bambini mentre gli adulti potranno concentrarsi sul tema di dibattito scelto per la festa di quest'anno: “Energie per il quartiere e per la città”, con gli interventi di Legambiente, Slow Food e Associazione Itaca. Dalle 15,30 alle 20, inoltre, contest musicale con la selezione per il “Bicciolano d'Oro della canzone”.