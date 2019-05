Oronero live: tributo a Ligabue

Tributo a Ligabue, martedì sera dalle 22, al Dado's di via Vercelli 31 a BorgoVercelli. Sul palco gli Oronero, band torinese, nata nel 2004 dall’idea di 5 musicisti legati dalla passione per la musica italiana, e in particolare dalla passione per il celebre rocker emiliano.

Nel corso del tempo gli Oronero hanno dato vita a centinaia di concerti arrivando a proporre uno spettacolo di oltre tre ore di musica live, in cui il pubblico diventa un vero e proprio protagonista della serata, facendosi travolgere da emozioni e musica.

Per chi ama le canzoni del Liga un'occasione di gustarsi un tributo a Ligabue nella sua forma migliore. La vicinanza vocale e gli arrangiamenti musicali (sempre in pieno Ligabue-style) fanno di questo concerto uno dei più spettacolari tributi in circolazione.

Quindi, non resta che scaldare le ugole e… Urlare contro il cielo (oh-oh)!!