Ottocento di questi anni! La graphic novel sulla basilica

I giovani autori del Liceo Artistico Ambrogio Alciati di Vercelli e Trino celebrano gli otto secoli dalla fondazione della Basilica di Sant’Andrea con le loro graphic novels, tra storia e fantasia, tra ironia e dramma, tra passato e futuro.

Con questo loro personale apporto trasmettono la conoscenza della città e del suo monumento più insigne, attraverso eventi e personaggi – reali o fittizi – interpretati con tecniche e stili personali.

I lavori saranno presentati venerdì 3 maggio alle ore 18,30, al Chiostro della Basilica di Sant’Andrea, con l’inaugurazione della mostra “Graphic Novels” .

Nelle loro storie illustrate il linguaggio visivo si coniuga con quello verbale in modo libero e creativo, dando origine a opere fruibili da un pubblico giovane, quanto da uno più adulto.

Gli elaborati sono stati realizzati durante il corso biennale di illustrazione per l’editoria - diretto dalla docente Monica Falcone negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, con le competenze digitali del professor Vito Ugo Iovino, e con la consulenza storico-artistica di Alessandra Cesare – svoltosi all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, grazie all’apertura verso nuovi linguaggi dell’espressione creativa del dirigente scolastico Giuseppe Graziano.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vercelli, rappresentato da Daniela Mortara, e dell’ATL Valsesia Vercelli, diretto da Bruna Cernusco.

Gli allievi coinvolti nel progetto appartengono a diversi indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Lagrangia di Vercelli: per l’anno scolastico 2017/18: Paola Beccaro, Rabina Colombo, Giulia Ferri, Alessia Rigassio (VA Liceo Artistico - sezione Arti Figurative); per l’anno scolastico 2018/19: Manuela Greco, Alessandra Lobrano, Sara Longo (IIIA Liceo Artistico - sezione Arti Figurative); Selene Garresio, Elena Gugliara, Giada Pittau (VA Liceo Artistico - sezione Arti Figurative); Emma Dotta, (VA Liceo Artistico - sezione Arti Figurative); Alessia Ravarra (VC Liceo Artistico - sezione Design); Viola Poggi, Cristiano Riva (IIA Liceo Musicale).

Hanno partecipato alla realizzazione del progetto anche due ex allieve, ora divenute professioniste nel settore dell’illustrazione: Ida Cirillo e Anna Savio.