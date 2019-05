Siamovercelli: il programma della settimana

Riceviamo e pubblichiamo

Nei prossimi giorni, la nostra campagna elettorale prosegue con le seguenti attività:



1 - Lunedì 29 aprile ore 21

Incontro coi candidati (sindaco, assessori e consiglieri ) per allinearci sull’ultimo miglio, quello che ci separa dalle elezioni del 26 maggio: programma, eventi, attività.

Anziché nella sede di via San Paolo, ci troviamo in piazza Pajetta 2 (Eudaimon).



2 - Dallo stesso giorno (29/4), tutte le sere dei giorni infrasettimanali il "mitico" porta-a-porta, perché i voti dobbiamo andare a guadagnarceli uno per uno!

Ritrovo in sede alle 18.10 e poi in giro per i quartieri a incontrare le persone (c’è un programma definito con cui “battere” la città), fino alle 19.30 circa.

Di primo acchito, può spaventare l’idea ma è un’esperienza interessante. Vieni con noi!



3 - Venerdì 3 maggio ore 18.30-20.30

Aperitivo di raccolta fondi presso il Bar Verdi, in piazza Pugliese Levi, 2 (la piazzetta di via Verdi, di fronte al Museo Leone).

Invito da estendere a parenti, amici e altri simpatizzanti.



4 - Sul sito e sui social, il TEMA della settimana è il COME ci proponiamo di governare.

Definito il “cosa” proponiamo (sul sito, il nostro programma), insisteremo sulla modalità e sugli attori. Quella della squadra degli assessori è una novità assoluta, che nessun altro riesce a copiare, perché spesso le promesse dei candidati sindaci sono tante: un overbooking di poltrone!

Non nel nostro caso: patti chiari con gli elettori!

E una squadra di persone capaci per risolvere i tanti problemi della città.

Sfidiamo gli altri a fare altrettanto, a copiare la nostra proposta dichiarando chi saranno le persone con le responsabilità nella giunta comunale.