Escursionista disperso sul Monte Rosa

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso nella zona tra Punta Indren e la Punta Parrot sul Monte Rosa, a quota 4200 metri, per la ricerca di un escursionista che risulta disperso dalla giornata di domenica. L'uomo, 44 anni, piemontese, è partito da Alagna Valsesia per raggiungere, probabilmente, Punta Parrot con le ciaspole, in solitaria.