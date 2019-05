Alcoltest implacabile: vercellese nei guai

E' stato denunciato dai carabinieri del Norm di Cossato M.S. di 48 anni residente in provincia di Vercelli per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato fermato all'1,50 del 28 aprile in via Martiri della Libertà a Cossato. L'alcol test è stato implacabile: il valore riscontrato è stato di circa 1,80. Immediato oltre al ritiro della patente anche la confisca dell'automobile.