Tre vercellesi diventano Maestri del Lavoro

Sono tre i vercellesi che, mercoledì primo maggio, verranno decorati con la Stella al Merito ricevendo l'onorificenza di Maestri del Lavoro. La cerimonia è in programma a Torino al Conservatorio “Giuseppe Verdi”.

Ecco i tre neo maestri del Lavoro del Consolato di Vercelli, presieduto da Giovanni Carnaghi: Enrica Cossavella, di Lozzolo, ex dipendente della ditta “Fratelli Graziano fu Severino di Mongrando; Francesco Grandis, di Borgosesia, ex dirigente della Vir Valvoindustria di Saluggia e Gaetana Maria Pia Versaci, di Vercelli, ex dipendente di Poste Italiana