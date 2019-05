Mokaor: playoff conquistati con un turno d'anticipo

Nella penultima giornata della regular season la Mokaor, che affrontava il Gavi Volley a Vercelli, aveva l’obbligo di superare le alessandrine per poter raggiungere la matematica certezza della seconda posizione che significava play off promozione.

E, come da copione, le bicciolane hanno raggiunto l’obiettivo prefissato superando le avversarie per 3-0.

Un po’ contratte nel primo set finito 25/21 a proprio favore, dove la Mokaor ha giocato con il freno a mano tirato, le vercellesi hanno poi rotto gli indugi, vincendo in scioltezza sia il secondo periodo (25/12) sia l’ultimo per 25/14, conquistando l’incontro per 3-0.

Prive di Rega, out sino alla fine del Campionato, la Mokaor ha avuto in Mandelli, schierata nell’inedito ruolo d’opposto, la MPV della partita.

Da segnalare inoltre l’ottima prova della quindicenne centrale Greta Lupo, che nei pochi istanti di gioco ha disputato un ottima prestazione

Adesso la capolista Mokaor sarà impegnata sabato 4 maggio alle ore 20,30 a Mondovì, nell’ultima gara del girone di ritorno.

L’incontro sarà importantissimo per stabilire se le bicciolane manterranno con una vittoria piena, il primo posto oppure, in caso di sconfitta dovranno accontentarsi della seconda piazza ammesso e non concesso che Asti vinca a Savigliano.

Un’ultima giornata tutta da seguire e che stabilirà la griglia dei play off, sia scudetto sia della seconda fase.



CAFFE MOKAOR VERCELLI – GAVI VOLLEY IMPRESA TRE COLLI 3-0 (25-21 25-12 25-14 )

Bertolone (8), Sella(2), Bergamasco, Mossetti(3), Micillo(6), Bertinazzi, Mandelli (12), Lupo Greta(1), Paggi L1, Furgato L2, Zambotti(9) Segnan, Fumarulo(1).

Allenatori Reggio-Vigliani.