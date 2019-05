Chiavazzese-Santhià 1-3

Marcatori: 5' pt Zarmanian, 20' Genestrone, 33' stRida, 49' st Sassi,

Chiavazzese: Depperu, Rossgio, De Simone, Giunta, Foglia Crosa, Bullano,, Pulze, Sacchet, Bottone, Giglio, Rahmi. A disposizione: Abdel, Licheri, Casana, Marcantoni, Conte, Ranotto, Sassi, Liuni, Varacalli. All.: Pertel.

Santhià: Perissinotto, Nkwakam, Gremmio, Genestrone, Biano, Salto, Manco, Nishchk, Zanatta, Zarmanian, Atich. A disposizione: Crotta, Gallione, Gargano, Toniolo, Pola, Rosso, Rida, De Marco, Vedda. All.: D'Agostino.

Il Santhià torna in Promozione. Festeggiamenti a Chiavazza con la vittoria che consegna ai granata anche il salto di categoria. In classifica la formazione di mister D'Agostino ha 64 punti, quattro in più della Strambinese a una giornata dal termine. Contro i lanieri pronti via e Zarmanian firma un eurogol. Poi i granata continuano a pressare e al 20' arriva il raddoppio con Genestrone, palla in mezzo e gol di testa. Nella ripresa c'è ancora tempo per il terzo gol, poi Manco prova in almeno tre occasioni ad andare a segno ma senza successo. Nel finale la rete della bandiera dei lanieri, ma la festa è tutta del Santhià che torna finalmente in Promozione.