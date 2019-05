Bara con la foto del sindaco: la solidarietà della Lega

Dal segretario provinciale della Lega, Paolo Tiramani, e dal segretario cittadino, Gian Carlo Locarni, riceviamo e pubblichiamo.

Fare il sindaco nei piccoli centri è passione amministrativa e per il proprio paese. Proprio tale passione non può essere messa in discussione con tanta pochezza intellettiva come nel caso capitato al sindaco di Caresana, Claudio Tambornino. Ci riferiamo alla contestazione avvenuta con la sagoma di una bara con le fotografie del sindaco affisse sopra. In democrazia si può dissentire su molte cose ma il buonsenso deve restare il faro del dissenso stesso. Chi non concorda con manifestazioni secolari può farlo liberamente ma altrettanto liberamente si deve rispettare le persone che a tali manifestazioni si riconoscono. Esprimiamo la massima solidarietà all’amico sindaco di Caresana, il quale non merita certo tali indegne azioni auspicando che gli autori del becero episodio vengano al più presto individuati.