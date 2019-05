Bagnasco, la Pro Vercelli, la piscina, i lavori pubblici: la parola a Michele Cressano

Michele Cressano: assessore con Bagnasco sindaco, poi consigliere di opposizione con la Giunta Corsaro, quindi ancora assessore ai lavori pubblici in questa amministrazione. Ma parliamo anche d'altro. Chi è Michele Cressano, escludendo la vita amministrativa e la politica?

“Sono un ragazzo fortunato”, battute a parte ... ho un lavoro che mi piace; vivo in una città che sento mia pur non essendovi nato (ndr nato a Ottiglio); ho il sostegno della mia famiglia; sono riservato, idealista, testardo e prendo sempre una posizione chiara. Mi occupo di volontariato nella Parrocchia di San Cristoforo, pratico uno sport che alcuni definiscono “superato”: le bocce. Trovo conforto negli amici di lunga data. Nel mio carattere c’è un tratto malinconico, un po’ come le colline del Monferrato quando sono avvolte dalla nebbia





Senta, lei non lo ha mai esibito, ma nella buona e nella cattiva sorte lei è un grande tifoso della Pro Vercelli. E lo sono anche sua moglie e sua figlia. Non è raro vedervi in trasferta.

E’ vero. La passione per il calcio è nata da ragazzino quando mio zio mi accompagnava al Comunale a Torino. L’entusiasmo per la Pro Vercelli è arrivato più avanti grazie anche al coinvolgimento di tutta la famiglia, in particolare di mia figlia che scoprendo la storia della Pro ha rafforzato questa passione.

Le trasferte ci consentono di supportare la squadra e di testimoniare con la presenza il gran lavoro fatto da questa dirigenza coniugando anche l’opportunità di visitare città italiane.





Cressano, lei arriva al Pd insieme a Bagnasco e altri della lista civica. Il suo partito sta cercando di recuperare consensi dopo tante vicissitudini. A livello locale come sta andando? Non a caso prima ho citato Bagnasco, a cui lei è legato (mi corregga se sbaglio) tanto a livello personale quanto a livello politico. Ma Bagnasco e altri (penso a Bizjak) non si parla più.

Il mio percorso politico ha come base di partenza l’esperienza delle liste civiche nate a sostegno di di Gabriele Bagnasco, a cui sono legato da una forte amicizia, insieme ad altre persone che in quel periodo rappresentavano per me un modo diverso di fare politica. Oggi sicuramente, dopo le vicissitudini del Consiglio Comunale, il PD vercellese si propone per la prossima tornata elettorale con un ricambio della classe dirigente, senza però sacrificare esperienza e competenze. La competizione elettorale, vista anche la presenza di candidati importanti, non sarà semplice ma sono certo che i vercellesi riconosceranno il lavoro svolto in questi anni per la città.

Rispetto ai due esempi fatti sopra, penso che Gabriele e Alessandro possano ancora dare un contributo significativo per il nostro Partito che è pronto a valorizzare l’apporto di tutti..





Se l'effetto Lega o Salvini che dir si voglia, che spazi di recupero ha Maura Forte nei confronti di Corsaro?

Certamente il consenso della Lega in questo ultimo periodo, anche in città, alimenterà il centro-destra. Ma oltre al “vento nazionale” servono proposte e la campagna delle liste a sostegno di Corsaro sembrano esclusivamente incentrata a criticare l’attività svolta dalla nostra amministrazione. Non hanno ancora presentato progetti su cosa vogliono fare per la città. L’amministrazione uscente può testimoniare con fatti e risultati importanti il lavoro inziato 5 anni fa. Credo che questo sia un valore aggiunto nel dare fiducia al sindaco Maura Forte e alla sua squadra.





Per più di un anno lei e la dirigente del suo settore Liliana Patriarca vi siete occupati di piscine, grande tema della campagna elettorale. Cos'è andato storto? Hanno inciso le divisioni di una maggioranza risicata e litigiosa?

Visto che è un tema della campagna elettorale sicuramente qualcosa non è andato per il meglio. Hanno inciso più fattori, forse quelli più importanti sono stati il cambio di indirizzo del Consiglio Comunale sulla tipologia di gare da adottare, si è passati, in corso d’opera, da un bando che prevedeva costruzione e gestione a un bando che affidava la sola costruzione. La stoccata finale è stato il fallimento della dittà esecutrice dei lavori.





Cosa può vantare il suo assessorato in questi anni? E la giunta?

Gli uffici comunali sono stati capaci di trasformare la poca disponibilità di risorse economiche in un’opportunità sviluppando la capacità di “attrarre” finanziamenti (europei, nazionali e regionali) per il miglioramento del patrimonio edilizio e il mantenimento comunale per un totale di oltre 22 milioni (fondi periferie, fondi strutturali, fondi per piste ciclabili, smaltimento eternit, fondi per le scuole, gli impianti sportivi etc...) Alla giunta va riconosciuta l’efficacia nel ridurre il debito, il famoso debito pregresso passato da 16 milioni di euro agli attuali 7 milioni, mantenendo un’attenzione privilegiata per le tematiche riconducibili alle politiche sociali, senza aumentare la pressione fiscale; (ricordo in particolare gli sgravi IRPEF). Siamo stati affidabili nelle trattative che hanno portato all’insediamento di aziende importanti come Amazon e all’arrivo di APRC e si potrebbe continuare con i risultati ottenuti nell’ambito dell’offerta culturale “Magna Charta”, della città Europea dello Sport 2019 e tanto altro.





Quali sono invece i rimpianti, le cose che avreste voluto realizzare e che non sono andate in porto?

Non parlerei di rimpianti ma di “amarezze amministrative”, come l’opportunità data al Consiglio di attivare l’iter per la fusione con il Comune di Sali Vercellese (a mio avviso unica risposta per fornire servizi minimi adeguati grazie anche ai 20 milioni di euro che sarebbero entrati nelle casse comunali), e personali non avendo avuto la disponibilità finanziaria per prosegurie la rimozione di coperture in eternit.





Piscine, svendita di Atena (e le mancate assunzioni), raccolta differenziata che non si è fatta, strade sporche soprattutto in periferia e mi fermo. Sono alcune delle accuse che vi vengono mosse. Alcune non sono peregrine...

Le critiche, se propositive, sono sempre stimolo di miglioramento, nel caso di Atena però nei vari dibattiti consigliari non ho compreso quali fossero le proposte di chi si è dichiarato contrario alla vendita. La raccolta differenziata spinta si è attivita al Rione Cappuccini e, sulla base degli ottimi risultati, verrà proposta nei rimanenti rioni della citttà. La cura della città deve essere migliorata, l’ampliamento della flotta dei mezzi, recentemente acquistati da ASM va in questa direzione. Sicuramente la collaborazione dei cittadini è di fondamentale importanza.





Il ricordo più bello del suo assessorato?

Ne ho parecchi, dall’incontro con le persone ai lavori eseguiti. Ne evidenzio tre: la riapertura del transito di Via Gioverti dopo i lavori di manutenzione alla Torre Comunale; l’inaugurazione e la conseguente ripresa delle attività scolastiche nella scuola elementare Gozzano chiusa in precedenza per problemi strutturali; la posa del ponteggio e l’inizio dei lavori sulla Torre dell’Angelo.





Michele Cressano, ipotizziamo (oppure faccio che l'ipotesi sia mia) una giunta di centrodestra con un consiglio pieno zeppo di leghisti. E lei con pochi altri all'opposizione: come le sembra come prospettiva?

Mi sembra di proiettarmi in un girone dantesco… scherzi a parte, se ami la democrazia rispetti le scelte dei cittadini. Quella democrazia che abbiamo celebrato proprio in occasione del 25 aprile. Certo per la città la vedo come un ritorno al passato.