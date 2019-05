Italia - Germania: la sfida si trasferisce sul ring

Italia - Germania: questa volta la storica sfida è a suon di... pugni. Sabato 27 aprile, dalle 21, al Palapiacco è in programma il confronto Italia – Germania di boxe che vedrà impegnati 10 atleti per squadra in rappresentanza di tutte le categorie, dai pesi Mosca ai Massimi.

Due pugili vercellesi saliranno sul ring per la squadra italiana.

Organizzato dal Boxing Club Vercelli, con la sapiente regia di Gianni Caccavo, in collaborazione con l’assessorato Eventi Sportivi della Città, il meeting rientra nelle manifestazioni che Vercelli ospita in qualità di Città Europea dello Sport 2019.

"Un avvenimento di risonanza internazionale - spiega l'assessore Carlo Nulli Rosso -, uno dei più significativi tra quelli inseriti nel calendario delle manifestazioni per Vercelli città Europea dello Sport. Per il pubblico sarà l'occasione di assistere a un evento sportivo di grande livello e per la città un'occasione di promozione. In mattinata, infatti, gli atleti italiani e ospiti verranno accompagnati all'Arca e alla scoperta della città".

L'ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti.