Movimento 5 Stelle: i candidati della lista di Michelangelo Catricalà

"Corro alle elezioni amministrative con una lista eterogenea, uno spaccato reale della gente, composta da persone motivate e preparate, provenienti da ogni estrazione sociale, con preparazioni e competenze specifiche". Michelangelo Catricalà presenta così la lista dei 32 che lo affiancheranno nella sfida per il Comune di Vercelli.

"Dopo cinque anni di lavoro svolto tra i cittadini - prosegue Catricalà - con un’attenzione particolare a chi non ha voce e alle famiglie; dopo aver dialogato con le associazioni, con i commercianti, con gli imprenditori, con gli artigiani, le casalinghe e i senza tetto, ho raccolto spontaneamente militanti e simpatizzanti, pronti a sostenere un programma che, senza giri di parole, è volto al buon senso, a ridistribuire le risorse e a far rinascere realmente Vercelli".

Ecco i componenti della lista.

Mark Varlotta, 46 anni, ingegnere civile; Isabella Mantione 42 anni, casalinga; Daniele Cappa 51 anni, imprenditore; Francesca Serafini 43 anni, docente; Pier Giuseppe Dellavalle 74 anni, ex imprenditore in pensione; Rosa Adele Arlone 53 anni, funzionario pubblico; Mirko Gajon 27 anni, studente universitario; Pina Barone 32 anni, casalinga; Fabio Bordonaro 45 anni, verificatore e conducente autobus; Filomena Oliveri 65 anni, operatore tecnico; Gabriele Alvisi 28 anni, consulente informatico; Alexia Condelli 20 anni, studentessa; Gianpaolo Rezzuti 42 anni, operaio aeronautico; Cristina Corona 49 anni, impiegata commerciale; Gaspare Carbone 61 anni, ex poliziotto in pensione; Luigina Marchisio 85 anni, commerciante; Antonio Occhiuto 38 anni, imprenditore; Maria Luisa Francato 63 anni, dipendente pubblica; Franco Simonetta 55 anni, conducente ASL; Gaetana Sirufo 63 anni, pensionata; Giuseppe Agoglia 44 anni, letturista; Barbara Lucifora 37 anni, cassiera; Francesco Conte 63 anni, pensionato; Anna Maria Tuzzolino 69 anni, pensionata; Enzo Lambertini 59 anni, pensionato; Arturo Putrino 22 anni, studente universitario; Vincenzo Medugno 51 anni, metalmeccanico; Cosimo Meringolo 65 anni, ex carabiniere in pensione; Giovanni Eramo 20 anni, disoccupato; Giuseppe Di Foggia 19 anni, studente; Silverio Cabianca 56 anni, imprenditore edile.