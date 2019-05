Lega all'attacco del direttore di Confartigianato: Inoppportuno l'appoggio alla Forte

Riceviamo e pubblichiamo.

Incredibile il comportamento di Maura Forte e Andrea Coppo, che “spacciano” in campagna elettorale posti di lavoro della logistica di APRC che al momento non esistono, e abbiamo forti dubbi per il futuro.

Ma ancora più incredibile che chi rappresenta associazioni di categoria come Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato, trascenda il suo ruolo e scenda in campo in campagna elettorale con un endorsement alla politica industriale del sindaco uscente Forte (Pd), totalmente devota ai voleri di Torino e a danno di aziende di produzione sane che volevano insediarsi a Vercelli, non forse tra un anno o 2 anni e non sa con quali aziende come avviene per APRC ma subito e con certezza.

Impaloni, se vuole fare politica, si candidi, in alternativa se vuole fare endorsement politici come marchette elettorali, si documenti, e pensi di più al suo ruolo di garanzia che non dovrebbe essere di parte. Il contratto preliminare firmato da Maura Forte (PD) e Coppo con i franco-algerini di APRC , è solo un'ipotesi, blocca per quasi un anno i terreni più preziosi di Vercelli, ma non impedisce agli stessi di fare un'altra campagna elettorale sulle promesse… ricordate la Piscina nel 2014? Pomesse elettorali, tutto pur di stare avvinghiati alla cadrega mentre Vercelli va a rotoli, promettendo quello di cui la gente ha bisogno ma senza che ancora esista nulla di definitivo.

Rispetto a questa campagna elettorale incentrata non sulle cose fatte, ma su annunci e sul si vedrà, noi opponiamo un candidato che le cose le ha fatte veramente, Andrea Corsaro, con un centrodestra solido di tante esperienze di buona Amministrazione, ricordando anche il suo merito se oggi i terreni ex Asl a Larizzate siano diventati la sede di Amazon.