Festa dello Sport e #Beactive: come mai proprio a 7 giorni dalle elezioni?

Lettera aperta all'assessore allo Sport, Andrea Coppo.

Caro assessore,

Stiamo assistendo, in questi giorni, ad una vera e propria alluvione di contributi destinati alle società sportive cittadine. Il tutto all’insegna di “Vercelli Città Europea dello Sport - Aces Europa”.

Ti diciamo subito che non ci scandalizziamo perché in passato altre amministrazioni, altri assessori allo Sport hanno fatto la stessa cosa, anche se forse non erano mai stati raggiunti questi livelli. Però, ripetiamo: qualche forte perplessità, ma nessuno scandalo.

Tuttavia, tra le varie iniziative organizzate per diciamo così movimentare anche dal punto di vista sportivo la città ce n’è una che ci incuriosisce, e non poco.

Si tratta di quella denominata “#Beactive Vercelli - Festa dello Sport”, giunta alla quinta edizione, che la giunta municipale di cui fai parte finanzia, con apposita delibera assunta il 3 aprile scorso: si articolerà da venerdì 17 maggio a domenica 19 interessando praticamente tutto il centro storico. Il Comune la sosterrà in ogni modo mettendo a disposizione ogni genere di strutture richieste dagli organizzatori (mega palco, plateatici, piattaforme in legno, pagode, gazebi, plance, locandine, smontaggio e rimontaggio degli arredi, etc.) e concedendo un contributo “a parziale copertura delle spese organizzative, quantificate in 44.650 euro” che prima era stato stabilito in 30 mila euro e successivamente aumentato di altri 5000 euro, per coprire le spese della manifestazione collaterale “a ritmo di musica”.

Ora ci sta tutto bene, e lode alle società sportive che vi prenderanno parte per valorizzare i loro giovani, ma un dubbio ci sorge spontaneo, e solo tu sei in grado di chiarircelo: la Festa dello Sport di solito si svolgeva nel penultimo weekend di settembre. Perché adesso viene organizzata a sette giorni dalle elezioni? Tutto questo quando la tua stessa giunta ha già deliberato contributi anche importanti per iniziative culturali autorevoli, come il Concorso Viotti, ad esempio, che si svolgeranno nel prossimo autunno, e che non ci risulta siano state anticipate.

Ci spieghi questa scelta, per favore, come (per citare il film “Philadelphia”) la spiegheresti ad un bambino di quattro anni?



Un caro saluto