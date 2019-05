Elezioni comunali: come si vota

Le elezioni amministrative comunali in Vercelli e in altri 39 comuni della provincia di Vercelli (si veda scheda dettagliata) si svolgeranno domenica 26 maggio 2019.

Sarà una domenica speciale, soprannominata election day, perché nella stessa giornata si terranno contemporaneamente anche le elezioni europee (Infovercelli24 del 13 aprile) e le elezioni regionali (Infovercelli24 del 20 aprile).

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.

Potranno votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019.

Per votare ogni cittadino elettore andrà al proprio seggio elettorale portando con sé la tessera elettorale (rilasciata dal proprio Comune di residenza) insieme a un valido documento di identità.

Il sistema di voto cambia a seconda del numero di abitanti. Vediamoli nel dettaglio.

COME SI VOTA NEI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI: in 39 Comuni della provincia di Vercelli

Per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali sarà consegnata un’unica scheda.

Sulla scheda sarà già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista.

I voti espressi a favore del candidato sindaco sono attribuiti alla lista a lei/lui collegata/o.

Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato consigliere comunale, scrivendo il cognome nell’apposito rigo che si trova sotto al simbolo della lista.

Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, le preferenze devono riferirsi a candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Solamente in caso di parità di voti tra due candidati sindaco si tornerebbe a votare (ballottaggio) il 9 giugno 2019; risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità sarà dichiarato eletto il più anziano dei due.

Una volta eletto il sindaco viene anche definita la composizione del consiglio comunale: alla lista che appoggia il sindaco eletto saranno assegnati i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.







COME SI VOTA NEI COMUNI CON PIU’ DI 15.000 ABITANTI: a Vercelli

Sarà consegnata una sola scheda su cui saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di questi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

L’elettore potrà esprimere il suo voto con differenti modalità:

a) può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista. In questo caso il voto si intende espresso alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato.

b) può tracciare un segno sul simbolo di una lista e contestualmente tracciare un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: in questo modo si manifesta il cosiddetto “voto disgiunto”.

c) può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco. In questo caso il voto si intende espresso soltanto per il candidato sindaco e non per la lista o per le liste a quest'ultimo collegate.

Ogni elettore può anche esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due preferenze per i consiglieri comunali, scrivendo il cognome di uno o di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di indicazione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).

Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 9 giugno per scegliere tra i due candidati che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). In questo caso sarà eletto sindaco il candidato che otterrà anche soltanto un voto in più. Saranno inoltre dichiarati eletti 32 consiglieri comunali che faranno parte del nuovo Consiglio comunale.

ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 COMUNI AL VOTO

CON MENO DI 15.000 ABITANTI NUMERO ELETTORI AL 31.12.2018

CON MENO DI 15.000 ABITANTI NUMERO ELETTORI AL 31.12.2018 1 ALAGNA VALSESIA 623 2 ALICE CASTELLO 2.127 3 ASIGLIANO VERCELLESE 1.214 4 BIANZE' 1.693 5 BURONZO 784 6 CAMPERTOGNO 198 7 CARCOFORO 69 8 CARESANABLOT 972 9 CARISIO 696 10 CASANOVA ELVO 202 11 CERV A TTO 60 12 CIGLIANO 4.450 13 COST ANZANA 675 14 CRESCENTINO 6.510 15 CROV A 341 16 DESANA 891 17 FOBELLO 210 18 FORMIGLIANA 436 19 GUARDABOSONE 315 20 MOLLIA 87 21 MONCRIVELLO 1.282 22 MOTTA DE' CONTI 692 23 OLCENENGO 625 24 OLDENICO 183 25 PALAZZOLO VERCELLESE 1.151 26 PERTENGO 266 27 QUARONA 3.568 28 RASSA 72 29 RIVE 425 30 ROASIO 2.507 31 ROVASENDA 830 32 SALASCO 180 33 SALI VERCELLESE 96 34 SAN GIACOMO VERCELLESE 272 35 SCOP A 331 36 STROPPIANA 1.096 37 TRICERRO 590 38 VILLARBOIT 383 39 VILLATA 1.322 COMUNI AL VOTO

CON PIU' DI 15.000 ABITANTI NUMERO ELETTORI AL 31.12.2018 1 VERCELLI 37.144 fonte: Ministero dell'Interno