"Abbiamo rimesso in piedi la città nonostante gli attacchi di consiglieri guidati da regie esterne"

Carichi e combattivi: i componenti della lista "Italia in Comune" - nata un anno fa dall'esperienza del sindaco di Parma Federico Pizzarotti e oggi diffusa in tutta Italia - si presentano ai vercellesi con una grinta tale da far dire a Maura Forte: "Con un entusiasmo così, vinciamo al primo turno e non se ne parla più..." .

In città "Italia in Comune" raccoglie l'eredità di Cambia Vercelli, gruppo di maggioranza che, seppur con qualche traversia, è arrivato alla fine del mandato restando sempre a fianco del sindaco. Una lista che ora, parzialmente rinnovata, si presenta per sostenere il sindaco al suo secondo mandato. Sull'esperienza di governo della città la voce di tutti i candidati è una sola: "In questi anni Maura Forte ha cambiato il destino di Vercelli. E ora questo percorso deve essere completato".

I cinque anni "vissuti pericolosamente" dalla maggioranza non possono però passare sotto silenzio. E' il leader della formazione, l'assessore Emanuele Caradonna, a fare bilanci e sparare bordate. "Sono stati anni molto difficili - dice -: nel 2014 si commise l'errore di apparentarsi con una forza politica che, pochi mesi dopo, andò all'opposizione. E questo ha poi creato grandi problemi. Così come hanno creato problemi quei consiglieri comunali che, diretti da una regia esterna al consiglio, hanno cercato in tutti i modi di bloccare l'attività della giunta. E, ancora la settimana scorsa hanno cercato di impedire l'arrivo di 1500 posti di lavoro, pretendendo di fare un consiglio comunale, fuori tempo massimo, per imporre al sindaco di revocare un atto che porterà solo benefici a Vercelli. Fecero la stessa cosa ai tempi di Amazon, cercando in tutti i modi di metterci i bastoni tra le ruote. E oggi dicono che quell'insediamento è merito loro... Noi, invece, abbiamo risanato il bilancio, portato posti di lavoro, lavorato per far crescere la città".

A elencare ciò che di buono è stato fatto è l'altro assessore in lista, Mario Cometti. "Abbiamo risanato i conti, completato ciò che era stato lasciato a metà da chi ci aveva preceduto, creato le condizioni per dialogare con le forze economiche e sociali del territorio. Un solo dato può far riflettere: abbiamo dimezzato le vertenze e le controversie legali da parte delle ditte che lavorano per il Comune e abbiamo aumentato il numero delle ditte vercellesi che ottengono gli appalti pubblici. Passo dopo passo, in questo campo abbiamo costruito un castello di cristallo. Tutto questo partendo da zero, perché prima di noi non era stato fatto nulla. Tutti sono capaci di portare i Picasso e i Modigliani lasciando poi 16 milioni di euto di disavanzo tecnico. Noi abbiamo ridotto il debito e coinvolto la città nelle scelte".

Nella lista ci sono altri due volti noti della passata amministrazione, Aisha Badji e Adriano Brusco, ma il capolista sarà Mimmo Catricalà, conosciutissimo e attivo uomo di comunicazione e di sport: "Direttamente da Italia's got talent", come annuncia tra gli applausi Caradonna. E poi ci sono molti giovani: alcuni di loro - Roberta Maugeri, Mattia Biancotto, Francesca Tramontano, Antonio Bordonaro e Laila El Ayadi - prendono la parola per spiegare i motivi della loro scelta. Per il sindaco e il suo lavoro ci sono solo applausi e parole di ringraziamento: "Ha sempre appoggiato i giovani", "Ha dato spazio a nuove tecnologie e alle energie alternative come le colonnine elettriche", "Ha aperto Vercelli al mondo, facendo sentire noi musulmani parte della città e concedendoci di avere un posto in cui poter pregare".

"Abbiamo fatto tante cose di cui essere orgogliosi e che dobbiamo raccontare ai cittadini - urla Aisha Badji, che viene sommersa dagli applausi -. Maura ha dovuto risolvere tanti pasticci che le avevano lasciato gli altri. Noi questo lo dobbiamo raccontare per far capire alle persone tutte le cose importanti che abbiamo fatto".

Anche il sindaco ribadisce lo sforzo fatto per far sentire tutti parte della città: dalle associazioni di categoria coinvolte nel tavolo sugli appalti, a musei ed enti culturali, alle scuole, all'università ai singoli cittadini - di qualunque origine e credo. "Con persone così grintose - dice Maura Forte - chiudiamo la partita al primo turno". Un auspicio condiviso da Mauro Orsan che, con Caradonna, ha lavorato alla lista. "Si parte per vincere - dice - perché abbiamo le competenze giuste per governare la città". Con un entusiasmo tale che porta anche a scherzare sul manifesto elettorale in cui Vercelli è scritto con tre elle.

Ecco la composizione della lista Italia in Comune.

Domenico detto Mimmo Catricalà, Emanuele Caradonna, Mario Cometti, Aissatou detta Aisha Badji, Adriano Brusco, Giulia Atanassi, Regina Biancamano, Mattia Biancotto, Angela Bobba, Ferdinando Borasio, Antonio Bordonaro, Liliana D'Ercole, Laila El Ayadi, Fabiola Fadda, Simone Ferraris, Claudia Fornaro, Sara Frongia, Antonella Garofalo, Alberto Genipro, Salvatore Giunta, Roberta Maugeri, Patrizia Mazzotti, Manuela Menin, Oreste Motto Ros, Salaheddine Nabil, Giuseppa detta Giusy Papa, Salvatore Papasergio, Leonardo Sciandivasci, Rudina Shahini, Antonio Tinozzi, Francesca Tramontano e Daniele Eliass Vadalà.

Mario Cometti e la bianzinese Angela Bobba sono anche i due nomi che la forza politica propone per le prossime regionali. Entrambi sono candidati nel collegio e la lista sosterrà la corsa di Sergio Chiamparino per il secondo mandato dal Presidente della Provincia.