Fuggono all'alt e si schiantano contro un'auto: un morto

Un controllo, quindi una fuga finita in tragedia. E' successo nella giornata di sabato in corso Orbassano, a Torino, dove alcuni agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intimato l'alt a due uomini che stavano viaggiando in moto e che, alla vista delle forze dell'ordine, si sono dati alla fuga.



Ne è nato un inseguimento durante il quale il passeggero ha abbandonato la moto scappando a piedi, ma è andata decisamente peggio all'altro occupante che stava guidando il mezzo: durante la fuga in direzione Beinasco è andato a sbattere contro un'auto in sosta. Inutile la corsa in ospedale: il giovane ha perso la vita poco dopo.



La moto, intestata al conducente, è risultata priva di assicurazione. Il passeggero è stato raggiunto e identificato dagli agenti della Squadra Volante. Da accertamenti successivi è emerso che entrambi risultavano avere precedenti di Polizia.