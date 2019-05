Street food in piazza: parte il lungo week end del gusto

Dal 27 aprile al 1 maggio Borgosesia diventa il centro del food multietnico, con stand da tutto il mondo e spettacoli annessi, ma anche con il centro città aperto per accogliere i visitatori. «Dopo il successo dello scorso anno – commenta la vice sindaco Emanuela Buonanno – abbiamo voluto riportare la manifestazione in città, potenziandola, e collegandola al tessuto commerciale e ricettivo locale. Sono davvero felice di constatare che i commercianti della città hanno capito lo sforzo che la nostra Amministrazione sta facendo per sostenerli e, in risposta a questo, si sono organizzati per tenere i negozi aperti oltre l’orario consueto, in modo da accogliere i visitatori in una città viva, dove si può fare un giro negli stand, seguire uno spettacolo e fare acquisti nei negozi del centro. Ovviamente anche i bar e ristoranti borgosesiani sono aperti – aggiunge l’amministratrice – in modo da avere un’offerta adeguata per tutte le esigenze».

Oltre all’esperienza legata al cibo, l’evento propone spettacoli con street- band, dj set, artisti di strada e tante iniziative dedicate ai bambini, che potranno giocare, colorare e partecipare a laboratori.

«Aspetto tutti a Borgosesia per il lungo weekend del gusto – conclude Emanuela Buonanno – ci saremo anche in caso di pioggia, per godere della compagnia e dei sapori più affascinanti del mondo nella bella cornice della nostra città».

Tra i 20 espositori saranno presenti food trucks di ogni dimensione e tipo: Ape Car, roulotte, camper allestiti a cucine su ruote, ma anche veri e propri stand fissi, tutti caratterizzati da una cucina genuina e ingredienti di prima qualita , con degustazioni offerte a prezzi moderati.

Le specialità in degustazione invece, spaziano dalla cucina messicana, al caciocavallo impiccato, i churritos, le olive ascolane, i corn dog, gli arrosticini abruzzesi, le polentine con crema di Zola, le zucchine zen, la picanha brasiliana, la pasta take away, i piatti tipici thailandesi, la vera pizza napoletana, l'asado argentino, le empanadas, il bbq americano, pesce gourmet, specialita siciliane e pugliesi, l'osteria romana, la cucina vegana e anche piatti gluten free.

Fino a mezzanotte, inoltre, spettacoli e spazio bimbi con la possibilità di partecipare a giochi e laboratori sul riciclo e il riuso.