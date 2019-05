Denunce e foglio di via per gli animalisti fermati a Caresana

Denuce e foglio di via obbligatorio per gli otto animalisti che, nella mattinata di venerdì, hanno fatto irruzione negli Uffici del Comune di Caresana esponendo uno striscione contro lo sfruttamento degli animali con la scritta “ Stop Corsa dei Buoi, Stop Animal Abuse”.

La Digos di Vercelli, intervenuta insieme alle pattuglie dei Carabinieri, ha identificato otto persone, uomini e donne, provenienti da varie parti d’Italia, interrompendo la protesta e sequestrando lo striscione.

Tutti gli otto attivisti sono stati condotti in Questura a Vercelli dove, dopo le procedure di identificazione, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e per il mancato preavviso della manifestazione.

Inoltre, nei loro confronti, il Questore di Vercelli ha adottato il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Caresana, nel quale i manifestanti non potranno far ritorno per un anno e tre mesi.