"Vercelli Pride: Perché la Provincia tergiversa sul patrocinio?"

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento alla nostra richiesta di patrocinio alla Provincia di Vercelli ad oggi non non abbiamo ricevuto alcuna risposta, se non una comunicazione in via confidenziale secondo cui la Provincia non vorrebbe concedere il patrocinio nei confronti del Pride, che si terrà a Vercelli l'11 maggio 2019, a causa della delicata fase politica dovuta alla campagna elettorale.

Comunichiamo che non riteniamo adeguata né la modalità né il merito di tale risposta. In primo luogo reputiamo necessario che ci sia data una comunicazione formale e scritta in risposta alla nostra richiesta di patrocinio da parte della Provincia di Vercelli: ciò sarebbe opportuno e più rispettoso nei confronti delle persone LGBTI+.

In secondo luogo pensiamo che l'eventuale negazione del patrocinio debba essere motivata sulla base del nostro documento politico. Non accettiamo il fatto che la campagna elettorale possa essere utilizzata come scusa per non assumersi la responsabilità di schierarsi apertamente sui diritti delle persone LGBTI+. Sottolineiamo, inoltre, che la campagna elettorale non interessa direttamente la Provincia di Vercelli in quanto le cariche della Provincia sono state elette dai sindaci alla fine dell'anno scorso.

Ci auguriamo che ci sarà un ripensamento, che ci verrà fornita una risposta formale e che la Provincia di Vercelli prenda in considerazione il fatto di patrocinare il Vercelli Pride, manifestazione per altro già ritenuta meritevole di patrocinio da parte della Città di Vercelli, della Regione Piemonte, dell'Università del Piemonte Orientale, della Città di Biella, del Comune di Crescentino e del Comune di Cigliano.