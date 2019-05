I gazebo del Movimento 5 Stelle

Appuntamenti con il gazebo del Movimento 5 Stelle a partire da oggi, venerdì 26 aprile in via Veneto. Attivisti e candidati, insieme a Michelangelo Catricalà, che corre per la carica di sindaco, incontreranno i cittadini venerdì 26 e sabato 27 aprile dalle ore 9 alle ore 14 circa; martedi 30 aprile in piazza Cavour dalle ore 9 alle ore 14; nei giorni 3 – 7 – 10 – 14 e 17 maggio (giorni di mercato) in via Veneto dalle ore 9 alle ore 14 circa; domenica 12 maggio in piazza Cavour dalle ore 14 alle ore 19 e sabato 18 maggio in piazza Cavour dalle ore 14 alle ore 19.